В суде началось рассмотрение дела о лишении Кокорина прав

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Мировой суд Тверского района начал рассмотрение дела о лишении водительских прав нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина.

Суд должен был состояться еще 15 марта, но заседание было отложено из-за занятости адвоката Кокорина в другом процессе, отметил "ТВ Центр".

Известного футболиста задержали на Страстном бульваре 26 февраля за езду по встречке и превышение скорости. Впрочем, сам Кокорин объяснил, что пытался повернуть налево, из-за чего его Bentley оказался на встречной полосе.

В суде футболист скорее всего не появится – питерскому "Зениту" в ближайшие дни предстоит несколько матчей. При этом стоит заметить, что в сборную России Кокорина в последнее время не вызывают ни на товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром, который пройдет сегодня в Краснодаре, ни на встречу с Бельгией, которая должна пройти 28 марта в Сочи.