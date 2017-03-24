Злостный нарушитель ПДД задолжал более 100 тыс. рублей за 1,5 года

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У москвича забрали иномарку и отправили на штрафстоянку. Другого выхода у судебных приставов просто не было. Мужчина активно ездил по городу, по-своему трактуя правила дорожного движения и парковки: получал уведомления о штрафах - регулярно и часто - но оплачивать их не хотел и скопил просто невероятную сумму.

Поездка для этого автовладельца оказалась необычайно короткой. Не успел он тронуться с места, как его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они уже давно следили за серебристым Hyundai, ведь его водитель едва ли не каждый день нарушал правила дорожного движения, передает "ТВ Центр".

За полтора года Спартак Гандилян успел "заработать" на московских дорогах штрафов на общую сумму более 100 тысяч рублей. Говорит, все из-за спартанских условий жизни.

- Дело в том, что вот до сих пор зарплату не получил.

- В течение года не получаете зарплату?

Вопрос судебного пристава поставил должника в тупик. Сначала он придумывал причину неуплаты своих штрафов, а затем и вовсе сделал вид, что впервые слышит о них.

В показаниях должник путался. То утверждал, что о штрафах не знает, то уверял, что просто не может найти квитанции об их оплате.

"По имеющейся у нас информации, штрафы были наложены как МАДИ за нарушение правил парковки и стоянки в зоне действия дорожных знаков, так и Госавтоинспекцией. В отношении данного должника судом были приняты меры по ограничению специального права в виде управления транспортным средством", - заявил начальник управления административной практики Московской административной дорожной инспекции Сергей Аксенов.

Знал ли об этом решении суда Спартак Гандилян или нет - как бы то ни было, он продолжал ездить на своей машине и коллекционировать очередные штрафы. Но сегодня судебные приставы наложили на автомобиль арест.

"Если гражданин не погасил задолженность, то взыскатель высылает к нам данное постановление на принудительное исполнение", - сообщил судебный пристав Марат Казанов.

Машину эвакуировали на штрафстоянку. Там автомобиль будет находиться до тех пор, пока должник не оплатит все свои штрафы. Но после этого предстоит еще один суд. Ведь Спартак Гандилян ездил на машине, будучи лишенным этого права, а наказание за это - исправительные работы или лишение водительского удостоверения как минимум на год.

Елена Сахно , Максим Панкин, Иван Солимани-Лежнев, "ТВ Центр".

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