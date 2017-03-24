В воскресенье ограничат движение по Калужско-Рижской линии метро

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Вниманию пассажиров столичной подземки. В воскресенье закроют центральный участок "Калужско-Рижской" линии. Там будут ремонтировать пути.

По данным "ТВ Центра", поезда пустят только от "Новоясеневской" до "Октябрьской" и от "Проспекта Мира" до "Медведково". Через "Китай-город" пассажиры смогут проехать только по "фиолетовой" ветке, а через "Третьяковскую" - только по "жёлтой". "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные, с пересадками на Кольцевую линию. Станции откроются в обычном режиме в понедельник, в половине шестого утра.