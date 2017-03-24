В субботу движение в центре Москвы будет ограничено из-за велопробега

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В субботу вечером в Москве пройдёт велопробег в рамках международной акции "Час Земли". В связи с этим с 20:30 на час ограничат движение для автотранспорта по всему маршруту велосипедистов.

Как сообщил "ТВ Центр", велосипедисты стартуют на Васильевском спуске, проедут по Кремлёвской набережной, Соймоновскому проезду, Гоголевскому и Тверскому бульварам и финишируют на Тверской улице.

Также все выходные на Новом Арбате продолжат обрезать деревья, поэтому там тоже ограничат движение, но только в крайних правых полосах и на отдельных участках.