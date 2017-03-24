Депутаты Мосгордумы от ЕР попросили коллег из Госдумы поддержать законопроекты

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Депутаты Мосгордумы от "Единой России" обратились к своим коллегам из Государственной Думы, которые выбирались от столицы, поддержать законодательные инициативы, выдвинутые в последнее время. Просьба прозвучала на заседании Президиума политсовета московского отделения "Единой России".

По данным "ТВ Центра", речь идет о таких актуальных вопросах, как ужесточение наказания в отношении так называемых зацепров, регулирование продажи курительных смесей и алкогольных энергетиков, а также возможность введения уголовной ответственности за нападение на медработников. Ещё одна из законодательных инициатив – предстоящая реновация жилого фонда в Москве.

"Было получено поручение нашим депутатам с просьбой поддержать данные законопроекты, поддержать их на всем пути следования в Государственной Думе, ну естественно, чтобы эти законодательные инициативы приняли ранг законов, это самое важное для нас, важное для наших избирателей, ну и важное, наверное, для всех москвичей", - сказал зампред Мосгордумы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Метельский.