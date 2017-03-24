Теги: Культура москва форум

Второй по счету Московский культурный форум проходит в столичном Манеже 24-26 марта. Всего в нем участвуют более 600 учреждений культуры. Для гостей форума организованы мастер-классы Андрея Кончаловского, Михаила Жванецкого, Римаса Туминаса, Андрея Могучего, Евгения Писарева.

В Манеже сегодня открылся Московский культурный форум. В нем принимают участие более 600 столичных организаций, передает "ТВ Центр".

За три дня в Манеже можно будет узнать о московских музеях, театрах, библиотеках, музыкальных и художественных школах, парках, домах культуры, концертных организациях , посмотреть театральные постановки и балет, послушать музыку, встретиться с деятелями искусства.

С воскресенья на понедельник здесь пройдет акция "Ночь театров". В Манеже выступят артисты сразу нескольких столичных трупп. Форум призван показать разнообразие культурной жизни города и дать ей импульс для дальнейшего развития.

"У нас есть много чему научиться от вас. У вас есть очень много масштабных культурных мероприятий. Очень много театров, кино, спектаклей, которые постоянно проводятся как в театрах, так и на открытом воздухе. Для нас это пример. Белград должен много работать,чтобы стать таким. И я должна отметить, что я чувствую себя здесь очень приятно в вашем городе", - рассказала руководитель Департамента культуры Белграда Ивона Евтич.

Читайте также:

Гришковец представил спектакль "Весы" в МХТ

Путин вручил премии деятелям культуры