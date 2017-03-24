Гришковец представил спектакль "Весы" в МХТ

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На Малой сцене театра имени Чехова - премьера. И автором пьесы, и режиссером новой постановки под названием "Весы" стал Евгений Гришковец. Ну, а главными героями - мужчины, ожидающие рождения своих детей в роддоме.