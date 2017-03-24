Гришковец представил спектакль "Весы" в МХТ

На Малой сцене театра имени Чехова - премьера. И автором пьесы, и режиссером новой постановки под названием "Весы" стал Евгений Гришковец. Ну, а главными героями - мужчины, ожидающие рождения своих детей в роддоме.
На предпремьерном показе побывала корреспондент "ТВ Центра"Анастасия Мартынова.
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.