15:58, 24 марта 2017

Гришковец представил спектакль "Весы" в МХТ

Теги:  Культура  театр  москва

На Малой сцене театра имени Чехова - премьера. И автором пьесы, и режиссером новой постановки под названием "Весы" стал Евгений Гришковец. Ну, а главными героями - мужчины, ожидающие рождения своих детей в роддоме.

На предпремьерном показе побывала корреспондент "ТВ Центра" Анастасия Мартынова.

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