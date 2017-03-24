Путин назвал тяжелым событием нападение на Росгвардию в Чечне

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Нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне стало первой темой на встрече президента России Владимира Путина с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен. Глава государства назвал атаку террористов в станице Наурской, в результате которой погибли шестеро военных, тяжелым событием для всей страны.

По словам Владимира Путина, эта атака – тяжелое событие для нашей страны, сообщил "ТВ Центр". Президент подчеркнул, что мир столкнулся с серьёзным вызовом. Терроризм – это общая проблема не только России, но и всех государств. И борьба с экстремистами требует объединения усилий. Владимир Путин и лидер французского "Национального фронта" также обсудили ход избирательной кампании в республике и перспективу развития двусторонних отношений.

"Конечно было бы очень интересно обменяться мнениями как развиваются наши двусторонние отношения, ситуация в Европе. Я знаю вы представляете быстро развивающийся спектр политических сил", - отметил Путин.

"У нас с Россией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. Особенно эта встреча важна, когда такая серьёзная террористическая угроза нависла над всем миром. А Россия и Франция – те страны, которые реально борются с терроризмом", - заявила Ле Пен.

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