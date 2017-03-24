Банк России снизил ключевую ставку до 9,75% годовых

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Банк России впервые за полгода понизил ключевую ставку. Она понижена с 10,5% до 9,75% годовых. Это связано с тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75%, сообщается на сайте Центробанка.

"Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось.

Ранее президент Владимир Путин предупредил, что необоснованное снижение ключевой ставки ЦБ может привести к инфляции и ослаблению рубля.