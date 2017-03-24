Задержанному водителю в Антверпене предъявили обвинение в терроризме

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Водителю автомобиля, который попытался въехать в толпу в бельгийском Антверпене, предъявили обвинение в попытке совершения теракта.

Прокуратура Бельгии предъявила обвинение в попытке совершения теракта водителю автомобиля, пытавшегося въехать в толпу на большой скорости в Антверпене.

"Мужчине, который попытался въехать на торговую улицу а Антверпене, предъявлено обвинение в терроризме", - сообщает Reuters.

Инцидент произошел 23 марта во время празднования годовщины терактов в Бельгии. Водитель автомобиля с французскими номерами попытался въехать в толпу, но люди смогли вовремя разбежаться. Его задержала полиция, водитель оказался выходцем из Северной Африки. В его машине были обнаружены оружие и подозрительные предметы.

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