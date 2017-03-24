В Москве ожидается значительное похолодание

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Серое небо, пронизывающий ветер, да ещё и снег на подходе. Погода в Москве, увы, испортилась.

На столицу надвигается холодный атмосферный фронт, вот-вот начнётся дождь, который к вечеру сменится мокрым снегом, сообщил "ТВ Центр".

В Москве температура упадёт до минус трех градусов. Не исключён "ледяной дождь". На дорогах будет очень скользко.

Из-за непогоды утром в столичных аэропортах задержали или вовсе отменили около двух десятков рейсов. Впрочем, уже завтра в городе снова солнце, которое прогреет воздух до плюс четырех. В воскресенье и того больше, но всё это ненадолго. Уже в понедельник холодный ветер, дожди и мокрый снег вернутся в столицу, и вряд ли покинут её до конца марта.