Экс-президент Египта Мубарак вышел из тюрьмы

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Бывший египетский лидер Хосни Мубарак освобожден после шести лет тюремного заключения. Об этом рассказал его адвокат.

Экс-глава Египта Хосни Мубарак вышел на свободу. Об этом сообщает в пятницу "МИР 24" со ссылкой на адвоката политика Фарида ад-Диба. Отмечается, что Мубарак покинул военный госпиталь, в котором он находился под стражей, и отправился к себе домой в город Гелиополь.

2 марта Высший апелляционный суд Египта оправдал бывшего президента страны. В 2012 году Мубарак был приговорен судом низшей инстанции к пожизненному заключению, так как тогда суд признал его виновным в провокации насилия в дни революции "25 января" и гибели сотен протестующих. Однако позже решение суда было отменено. Пересмотр дела шел с лета 2015 года.