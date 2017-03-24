Россия запретила поставки пяти видов белорусских сыров

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Россия запретила поставки в нашу страну пяти марок белорусских сыров. Это произошло из-за приостановки действия декларации на их производство. В Россельхознадзоре подчеркнули, что завезенные сыры данных марок будут изъяты из торговых точек.

Россельхознадзор запретил поставки в нашу страну пяти марок белорусских сыров, у которых приостановлено действие декларации. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Речь идет о сырах "Раубичский" и "Тильзитер" (производитель - филиал Рогачевского молочноконсервного комбината), "Белорусское золото" и "Альпийский" (Ошмянский сыродельный завод), а также "Гройцер" (Браславский филиал Глубокского молочноконсервного комбината)", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что завезенные в нашу страну сыры будут изъяты из торговых точек.