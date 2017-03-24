Летчик-испытатель Степан Микоян скончался в Москве

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В Москве в возрасте 94 лет скончался летчик-испытатель Степан Микоян. Он родился в семье известного советского государственного деятеля Анастаса Микояна. В общей сложности летчик освоил 102 типа летательных аппаратов.

Заслуженный летчик-испытатель Советского союза Степан Микоян скончался в возрасте 94 лет в Москве. Об этом сообщается на сайте российской самолетостроительной корпорации "МиГ".

"В пятницу на 95-м году ушел из жизни Герой Советского союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, внесший значительный вклад в развитие отечественной авиации", - говорится в сообщении.

Степан Микоян родился 12 июля 1922 года в семье известного государственного деятеля Анастаса Микояна. В общей сложности летчик освоил 102 типа летательных аппаратов, в том числе МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27.