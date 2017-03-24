СБУ связала убийство Вороненкова и взрыв военного склада под Харьковом
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В Службе безопасности Украины нашли связь между убийством бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и взрывами боеприпасов на горящем военном складе под Харьковом. О "русском следе" заявил советник председателя ведомства Юрий Тандит. Он не привел никаких доказательств и не детализировал сказанное.
Советник председателя СБУ Юрий Тандит нашел связь между убийством бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и взрывом боеприпасов на складе под Харьковом, передает УНИАН. Он никак не детализировал сказанное и не привел доказательств.
"Эти события - которые произошли в Харьковской области, и убийство бывшего депутата Госдумы России - подпадают под план, и, к сожалению, взаимосвязаны", - утверждает он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления украинского нардепа Антона Геращенко о том, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова проходил обучение в российских спецслужбах.
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