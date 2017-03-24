Лишенная водительских прав Багдасарян обратится к президенту и к генпрокурору

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Мара Багдасарян попросит разобраться в ситуации с пожизненным лишением ее водительских прав президента Владимира Путина, генерального прокурора и прокурора Москвы. Ее адвокат считает решение суда несправедливым, так как у девушки нет эпилепсии.

Защита Мары Багдасарян обратится к президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке и прокурору Москвы с просьбой взять под свой контроль ситуацию с пожизненным лишением водительских прав. По словам адвоката, у Багдасарян нет эпилепсии, а прокуратура применяет двойные стандарты.

"Решение суда считаем незаконным и несправедливыми, а самое главное негуманным. Получается, когда Мару надо наказывать у нее эпилепсии нет, а когда вопрос был об управлении автомобилем, получается у нее есть эпилепсия. Тогда почему не отменены обязательные работы, человек с эпилепсией не может этим заниматься", -передает агентство "Москва" слова адвоката Багдасарян Давида Кемуларии.

Защита Багдасарян утверждает, что врач допустил ошибку и не учел в заключении ЭКГ головного мозга. После проведения исследования результат показал, что у Мары нет эпилепсии.

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян.

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