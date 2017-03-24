Кадыров сообщил подробности о напавших на Росгвардию боевиках

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что личности боевиков, напавших на подразделение Росгвардии, установлены. По его словам, трое из них уроженцы Чечни, двое из Ростовской области, один - из Волгоградской области. Кадыров также сообщил о решении оказать помощь семьям погибших военнослужащих.

Личности боевиков, напавших на подразделение Росгвардии в Чечне, установлены. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Двое являются уроженцами Ростовской области, один Волгоградской области, трое – уроженцы Чечни", - говорится в сообщении.

По словам Кадырова, целью боевиков было оружие, с использованием которого они планировали совершить теракты.

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших бойцов, а также главе Росгвардии Виктору Золотову. По словам Кадырова, принято решение оказать помощь семьям погибших из средств фонда имени Ахмата Кадырова.

"Я ещё раз ответственно заявляю, что подразделения силовых ведомств в состоянии уничтожить любого врага, решившего посягнуть на мир и стабильность в регионе", - подчеркнул глава Чечни.

Атака банды произошла ночью около 02:30. Шесть боевиков совершили вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии в станице Наурской Наурского района республики. Все шестеро боевиков были уничтожены. Погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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