Путин обсудил атаку на объект Росгвардии в Чечне с Совбезом России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза страны нападение боевиков на объект Росгвардии в Чечне, в результате которого погибли шесть военных. Кроме того, обсуждались текущая социально-экономическая повестка дня.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности страны обсудил нападение на объект воинской части Росгвардии в Чечне.

"Обсуждено нападение на объект Росгвардии в Чеченской республике", - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что "обсуждались текущая социально-экономическая повестка дня". В частности, затрагивались актуальные международные проблемы, сообщает ТАСС.

Нападение произошло в ночь на 24 марта, примерно в 02:30. Шесть боевиков атаковали объект воинской части Росгвардии в станице Наурской Наурского района Чечни. Все нападавшие были уничтожены. В ходе боя погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ситуацию прокомментировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его словам, личности боевиков установлены. Трое из них являлись уроженцами Чечни, двое были из Ростовской области, а один - из Волгоградской области. Нападение было совершено с целью захвата оружия, с использованием которого они планировали совершить теракты. Кадыров также сообщил о решении оказать помощь семьям погибших военнослужащих.

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