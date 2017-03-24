Суд лишил Кокорина водительских прав на 4 месяца

Теги: Общество суд футбол

Мировой суд лишил футболиста Александра Кокорина прав на четыре месяца. Таким образом, спортсмена признали виновным в грубом нарушении ПДД.

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин лишен водительских прав на четыре месяца. Такое решение принял мировой суд, передает "Интерфакс".

"Суд постановил: признать Кокорина виновным и назначить наказание в виде в лишения водительских прав сроком на четыре месяца", - огласил решение судья.

В суде Кокорин так и не появился.

Изначально суд должен был состояться 15 марта, однако заседание было отложено из-за занятости адвоката Кокорина в другом процессе.

Известный футболист был задержан в Москве на Страстном бульваре 26 февраля за езду по встречной полосе и превышение скорости. Сам Кокорин объяснил, что пытался повернуть налево, из-за чего его Bentley оказался на встречной полосе.

Читайте также:

В суде началось рассмотрение дела о лишении Кокорина прав