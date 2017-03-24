В Сети появилось видео убийства Вороненкова
В интернете появилась видеозапись момента убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На ней видно, как к бывшему парламентарию и его охраннику сзади подходит предполагаемый убийца. Он начинает говорить со своей жертвой, после чего она падает на землю.
В Сети выложили запись с камер видеонаблюдения, заснявшую момент убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
На ней видно, как к бывшему парламентарию и его охраннику сзади подходит предполагаемый убийца. Он начинает говорить со своей жертвой, после чего, она падает на землю. Следом за ней на тротуаре оказывается и телохранитель. После этого киллер подходит к лежащему Вороненкову и стреляет в него в упор.
Убив Вороненкова, мужчина пытается покинуть место событий, однако охранник приходит в себя и совершает несколько выстрелов из пистолета в сторону злоумышленника. Что произошло с убийцей, на камере уже не показано. Сам телохранитель поднимается на ноги и корчась от боли осматривает место происшествия.
Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Сам убийца получил ранение в голову от охранника. Позднее он скончался в больнице.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается "явный почерк российских спецслужб". В ответ Дмитрий Песков отверг обвинения украинского лидера и отметил, что убийство говорит о том, что Киев не смог обеспечить Вороненкову безопасность.
Кроме того, представитель Кремля прокомментировал утверждения советника главы МВД Украины Антона Геращенко о том, что убийца Павел Паршов якобы являлся агентом российских спецслужб. По словам Пескова, эти утверждения являются абсурдными.
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