Тело мужчины обнаружено в подвале дома на юго-востоке Москвы
Теги: скр Происшествие москва смерть
В подвале жилого дома на юго-востоке Москвы обнаружено тело мужчины. В ходе осмотра места происшествия следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в подвале жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"В четверг на лестнице, ведущей в подвальное помещение, одного из жилого дома по Волгоградскому проспекту в городе Москвы было обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 55-60 лет", - сказала Иванова.
По ее словам, в ходе осмотра места происшествия следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося.
Читайте также:
СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на подразделение Росгвардии
На юге Москвы нашли тело подростка
Полиция предупредила о незаконности митинга 26 марта
Тело мужчины нашли в Москве-реке в районе Кремлевской набережной