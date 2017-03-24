Тело мужчины обнаружено в подвале дома на юго-востоке Москвы

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В подвале жилого дома на юго-востоке Москвы обнаружено тело мужчины. В ходе осмотра места происшествия следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в подвале жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В четверг на лестнице, ведущей в подвальное помещение, одного из жилого дома по Волгоградскому проспекту в городе Москвы было обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 55-60 лет", - сказала Иванова.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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