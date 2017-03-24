Собянин передал Садовничему проекты благоустройства территории около МГУ
Мэр Москвы Сергей Собянин передал ректору МГУ Виктору Садовничему для обсуждения проекты благоустройства территории, прилегающей к университету.
Сергей Собянин передал ректору МГУ Виктору Садовничему проекты благоустройства территории около Московского университета. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.
"25 лет назад Виктор Антонович Садовничий был избран ректором МГУ. Под его руководством университет стал одним из лучших в мире. В подарок передал Виктору Садовничему для обсуждения проекты благоустройства территории, прилегающей к МГУ", - говорится в сообщении.
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