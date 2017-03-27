Голосование. Радикалы-националисты захватят власть на Украине?

Тема программы "Право голоса": Украина. Cезон убийств. Петр Порошенко обвинил российские спецслужбы в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На встрече с силовиками он назвал инцидент "актом государственного терроризма со стороны России, которую Воронеков должен был покинуть из политических соображений". Между тем радикалы на Украине усиливают свои позиции. Дмитрий Ярош предложил спасать страну при помощи расстрелов и ввода военного положения. Власть не чувствует угрозы для себя?