Голосование. В 1999 Россия должна была оказать военную помощь Милошевичу?

Тема программы "Право голоса": Югославия: гуманитарные бомбардировки. С 24 марта по 10 июня 1999 года НАТО проводило операцию против Союзной Республики Югославия. Результатом стали многочисленные жертвы среди гражданского населения, гуманитарная и экологическая катастрофа, развал Югославии и смена политического руководства. Операция была проведена без санкции Совбеза ООН. Что было бы, если бы НАТО не вмешалось в конфликт?