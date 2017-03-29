Голосование. Вы собираетесь в этом году отдыхать в Турции?
Тема программы "Право голоса": Россия – Турция: мир во время войны? Отношения России и Турции выглядят очень противоречиво. С одной стороны – это торговая война (Турция ввела пошлину на российские зерновые в знак протеста на запрет ввоза турецких томатов). С другой – готовность принимать россиян без загранпаспортов, мир и сотрудничество по вопросам геополитики, урегулирования сирийского конфликта. Зачем России такой сложный партнер? Можно ли ему доверять?
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