Голосование. НАТО может вмешаться в войну на Украине?

Тема программы "Право голоса": Поговорим с НАТО? Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО. Встреча пройдет на уровне послов. По данным СМИ, участники обсудят украинский кризис, ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, военную активность России и борьбу с терроризмом. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в период эскалации напряженности диалог альянса с Россией имеет важное значение. Готов ли альянс к подобному конструктивному диалогу?