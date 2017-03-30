Голосование. НАТО может вмешаться в войну на Украине?
Тема программы "Право голоса": Поговорим с НАТО? Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО. Встреча пройдет на уровне послов. По данным СМИ, участники обсудят украинский кризис, ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, военную активность России и борьбу с терроризмом. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в период эскалации напряженности диалог альянса с Россией имеет важное значение. Готов ли альянс к подобному конструктивному диалогу?
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