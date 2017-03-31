Голосование. Где люди более образованны?

Тема программы "Право голоса": Ликвидация безграмотности. В середине прошлого века в СССР была полностью ликвидирована неграмотность. По данным ЮНЕСКО в 1990 году СССР накануне своего развала занимал 3 место в мире по уровню образования. Сегодня деятели культуры и общественники заявляют, что бескультурье в стране порождается "всеобщей безграмотностью". В чем ее причина среди молодежи?