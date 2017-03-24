Евросоюз обеспокоен усилением России на Балканах

Теги: Политика евросоюз сербия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон решил во что бы то ни стало расширить круг стран - членов НАТО. В связи с этим он отправил письма в Сенат США с призывом как можно скорее ратифицировать соглашение о вступлении в альянс Черногории. Об усилении России на Балканах - к слову, регионе, относящемуся к зоне стратегических российских интересов - на неделе запереживал и Евросоюз.

Недавний вояж по балканским странам главы европейской дипломатии Федерики Могерини как-то сразу не задался. В сербском парламенте ее попросту освистали. Депутаты скандировали "Сербия и Россия! Нам не нужен Евросоюз!", передает "ТВ Центр".

Возможно, поэтому европейские политики заговорили о растущем влиянии России в Сербии. Могерини обеспокоена ситуацией в на Балканах в целом. Великобритания обвиняет Москву в создании напряженности в регионе. Глава комитета Европарламента по внешней политике заявляет, что Кремль воздействует на сербские СМИ. Хотя на самом деле, поводов для серьезного беспокойства у Брюсселя нет, считают эксперты. Если кто-то и имеет рычаги влияния в Сербии, так это сам ЕС.

"Они имеют свои каналы телевидения, они имеют свое радио, они имеют свои печатные издания. Вот всего этого, русского здесь нет. Здесь нет своего радио, здесь нет канала телевизионного, через который мы вполне могли бы влиять. А народ очень хочет смотреть наши фильмы, очень хочет смотреть наш балет, наши спектакли, слушать радио", - рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Судя по всему, именно этот запрос и пугает остальную Европу. Согласно опросам, почти 90 процентов сербов считают, что их страна должна ориентироваться на Россию. После авиакатастрофы над Черным морем, в которой разбились артисты ансамбля имени Александрова, 20-тысячный стадион сербских баскетбольных болельщиков в память о погибших стоя исполнял народную песню.

Сербия, пожалуй, единственная европейская страна, поддержавшая позицию России и в украинском кризисе. Буквально через месяц после Майдана киевскую команду "Будивельник" сербы встретили массовым исполнением "Катюши".

Подобные акции даже не приурочивают к каким-то событиям или датам. Под окнами американского посольства регулярно исполняется российский гимн.

На этой неделе фанаты снова выразили поддержку единства с Россией, вывесив баннер с сербской поговоркой "Нас с русскими 300 миллионов, а без русских - пол грузовика". Это притом, что сербский истеблишмент не столь лоялен к нашей стране. Последние годы политическая верхушка страны подписала несколько соглашений, которая приближает Белград к Брюсселю и в военном плане. Речь идет о сотрудничестве с НАТО. И если этому процессу не противостоять активно, вхождение Сербии в Североатлантический альянс весьма вероятно. Большая часть населения Черногории тоже была против участия в этом военном союзе, но людей никто не спросил, референдума не было, и теперь страна имеет в организации статус наблюдателя. Теперь же истеблишмент пытается и вовсе раскрутить в русофобию. В подготовке недавнего неудавшегося госпереворота прокуратура обвиняет наши спецслужбы. Из страны начали выдавливать российский бизнес, присутствие которого на черногорском рынке было только на пользу обеим сторонам. Эксперты полагают, что дело даже может дойти до провокаций в отношении наших туристов. При этом элиту даже не приходится подкупать, говорят эксперты. В балканских странах, после распада Варшавского договора, а затем и разгрома Югославии, большая ее часть, воспитана и приведена к власти западом.

"Здесь даже коррупция – не то слово. Скорее всего, за компроматы. То есть им не нужно платить деньги, потому что у них есть на всех руководителей после 1996 года такие толстые папочки с компроматами, что они буквально в приказном порядке им указывают, что делать и не нужно за это платить. Потому что, если ты это делать не будешь, то тебя ждет Гаагский трибунал", - рассказал публицист, общественный деятель (Болгария) Пламен Пасков.

Оппозиция, которая пытается противостоять Западу, конечно, существует. Но она в странах Балканского полуострова крайне слаба. В 1990-ые годы по инерции еще существовала пророссийски настроенная элита. После ареста и выдачи Гаагскому трибуналу Слободана Милошевича ее удалось практически полностью уничтожить. При этом силовые методы стали нормой.

"Проведены специальные операции, например, по полному разрушению сербско-радикальной партии. Воислав Шешель без обвинения 13 лет провел в Гаагском трибунале и партия его, в конце концов, была разделена на маленькие кусочки. Часть ушло в нынешнюю политическую элиту – это часть радикальной партии, которая полностью сегодня ориентируется на запад, на Евросоюз и НАТО", - отметила Гуськова.

В установлении своих режимов на Балканах США и объединенная Европа не брезгуют ничем. В Македонии в 2001 году к власти пришел Борис Трайковский. Человек, подготовленный Соединенными Штатами, вдруг стал вести свою политику. Дошло до того, что его премьер-министр выгнал американского посла, требовавшего проведения политики Вашингтона. На Трайковского было совершено несколько несостоявшихся покушений, после чего он погиб в авиакатастрофе.

"И американские спецслужбы не позволили никаким другим, что боснийским, что македонским, неважно каким спецслужбам, и журналистам приблизиться даже к месту этого инцидента. То есть это было убийство чистой воды. Американцы умеют пороть и наказывать людей", - указал публицист, общественный деятель (Болгария) Пламен Пасков.

Нечто подобное происходит сегодня и в других Балканских странах. Например, в Болгарии пророссийские настроения тоже очень сильны. В стране входящей в блок НАТО с 2004 года регулярно собираются массовые митинги против этого военного альянса. В последние годы проходит акция "Бессмертный полк". "Ночных волков", проезжающих перед Днем Победы по местам боевой славы, встречают как братьев.

Но партии, требующие ориентации на Москву, объявляют радикальными и даже националистическими. Если этого не хватает, в ход идут грязные технологии. Лидера болгарского движения "Атака" Волена Сидерова в присутствии министра внутренних дел и представителя американского посольства избили, а затем самого обвинили в нападении на полицейских. Политологи не сомневаются: причиной стал его пророссийский настрой. В разнице подходов к балканскому региону и есть преимущество нашей страны, считают эксперты. Россия никогда не использовала оружие или средства запугивания, в отличие от Европы и США.

"Сначала никогда речь не шла об экономическом сотрудничестве, изменении законов, приближающих Сербию к Евросоюзу. А сначала были поставлены очень жесткие условия. Прежде всего, выдать Гаагскому трибуналу сербских офицеров и генералов. Второе – регулярно проводить в Сербии гей-парады. Но самое главное - это признать независимость Косово и Метохии", - сказала Гуськова.

И практически на все эти условия Сербия согласилась. Но проблема в том, что Евросоюз не собирается брать на себя какие-либо обязательства в ответ. Политические и финансовые проблемы региона Брюссель не волнуют.

Интеграция стран бывшей Югославии в Евросоюз шла кровавым путем. Однако до конца так и не состоялась. Та же Сербия вроде как и готова войти в ЕС, но на своих условиях – никаких санкций в отношении России, сохранение с ней партнерских отношений. Однако Запад настойчив, последователен и расторопен. Чего нельзя сказать о политике Москвы в этом регионе. Хотя для нашей страны влияние на Балканах, где живут славянские православные народы, жизненно необходимо. И мы в своих действиях, в отличие от Запада, можем опираться на единство культур, языка и веры. Тем более, что от нас этого очень ждут.

Александр Огородников. Елена Мекертычева, Геннадий Свищенков, "В центре событий", "ТВ Центр".