У Вороненкова была два охранника, но в день убийства остался только один

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Вся информация по расследованию убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова засекречена. При этом даже украинские СМИ задают интереснейшие вопросы - например, почему якобы "смертельно опасного" Вороненкова плохо охраняли.

Денис Вороненков стоит на тротуаре и ждет своего охранника, который, скорее всего, закрывал машину. Идут ко входу в отель. Вороненков чуть отстал, что-то смотрел в телефоне. Его догоняет худощавый мужчина. Окрикнул. И начинает стрелять, также попадает в живот подоспевшему охраннику. Потом контрольные выстрелы. Раненный телохранитель пытается достать свой пистолет и все-таки открывает огонь в след убегающему преступнику. Это кадры снятые камерой уличного наблюдения. И уже известны данные убийцы, который позже скончался в больнице. Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко раскрыл его биографию: Павел Александрович Паршов, 1988 года рождения, передает "ТВ Центр".

"За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины. Но в феврале 2015 года он пересёк границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат", - заявил Геращенко.

Правда, Геращенко почему-то не объясняет, каким именно образом завербованный Паршов вновь оказался на Украине. Куда смотрела СБУ тогда, если столько информации есть сегодня.

Обходит советник министра стороной и то, что, начиная с 2011, года Павел Паршов за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов находился во всеукраинском розыске. Соответствующая карточка есть на сайте МВД Украины. Мало того, что шпион, так еще и уголовник, который совершенно спокойно поступил на службу в Национальную гвардию Украины. Тогда это было неизвестно, а сейчас волшебным образом выяснилось. В принципе, не удивительно. Через несколько часов после совершенного преступления лично президент Украины в произошедшем обвинил Россию и ее спецслужбы.

"Служба безопасности Украины должна подставить свое плечо и помочь раскрыть вчерашнее убийство, когда возле "Премьер Паласа" был убит бывший депутат Госдумы России, главный свидетель по делу Януковича. Это дело чести для всех правоохранительных органов Украины", - заявил Порошенко.

Основные версии преступления (их, кстати, всего две) озвучили на специально созванном брифинге, на котором выступил генеральный прокурор Украины. Это дело Януковича и спецоперация по ликвидации беглого опального депутата. При этом некоторые украинские средства массовой информации, рассказывая об убийстве Вороненкова, предложили читателям высказаться – кто, по их мнению, является организатором преступления. Так, согласно одному из опросов, меньше всего людей верят именно в руку Кремля. Чуть больше - в криминальные и бизнес-разборки. И почти половина уверены: убийство Вороненкова - дело рук украинских спецслужб. Здесь стоит вспомнить мнение российского военного аналитика Александра Жилина, опубликованное еще 20 февраля: "Вороненков и Максакова это бычок и тёлка на заклании. СБУ их готовит к сакральному жертвоприношению. Сейчас их ведут на пик информационной вершины. Как только задача будет выполнена, эту не умную парочку специально обученные люди из СБУ убьют. Причем показательно жестоко! Чтобы мир содрогнулся от увиденного!".

На Украину беглый депутат Вороненков, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в рейдерском захвате и мошенничестве и его супруга Мария Максакова, оперная певица и тоже бывший депутат, прилетели осенью прошлого года. Вороненков довольно быстро стал гражданином Украины. Как говорят, переобулся мгновенно.

Практически во время каждого интервью с Денисом Вороненковым затрагивался вопрос его безопасности. Не боится ли он быть врагом России и лично Путина? Последние его слова журналистам, которые увидели свет за полтора часа до убийства.

- Кто с нашей стороны выступил гарантом, что вы сможете безопасно находиться на территории Украины?

- Мне не нужны никакие гарантии. В Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон. Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится – убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они не здоровы.

Свое первое интервью на Украине Вороненков дал за 37 дней до гибели. Уже после дачи неких показаний в прокуратуре по делу Виктора Януковича. Сейчас следствие рассматривает это в качестве второй и последней причины убийства. Хотя и признают: преступники опоздали.

Свою задачу Вороненков выполнил и мог уйти из политической жизни и жизни вообще, своей смертью принеся дополнительные дивиденды множеству заинтересованных людей на Украине. "Партии войны, людям, которые зарабатывают на войне политические и экономические дивиденды, людям, которые заинтересованы в последующей после смерти Вороненкова эскалации и украино-российских отношений и усложнении отношений в треугольнике Россия-США-ЕС и создания, так сказать, дополнительных барьеров при реализации тех же самых минских соглашений", - рассуждает украинский политолог Руслан Бортник.

По словам украинских политологов, помимо официальных, существует еще чуть ли не с десяток других версий убийства Вороненкова. Здесь и бытовой конфликт, и дела любовные, месть бывших бизнес-партнеров и криминальные разборки. Но в конечном итоге расследования, если он, конечно, будет, наверняка останется исключительно след российских спецслужб. Несмотря на противоречивые и порой абсурдные факты - потому что так Киеву выгодней.

Дмитрий Гусев. Валерия Дзгоева, "В центре событий", "ТВ Центр".