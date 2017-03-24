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Украинские политики и политологи, похоже, объявили соревнование на тему, кто первым точно угадает, когда и как развалится Украина. Каких только вариантов не предлагается. И на три части, и на две, и внешнее управление обсуждается - эту идею озвучила на неделе Надежда Савченко и сама же изо всех сил от неё стала всех отговаривать, признавая, что даже раскол лучше, чем непонятно кто пришедший снаружи порядок наводить.

Весеннее обострение - это, кажется, не только о природе. Очень точно - про ситуацию на Украине. Пуще всех лихорадит президента. Окончательно разорвав экономические связи с Донбассом и тем самым практически уничтожив саму надежду на воссоединение, Петр Порошенко отчаянно хватается за власть. Угроза вполне реальна. Радикалы официально объявили о начале "крестового похода" на Банковую. И в Киеве всерьез заговорили об очередном госперевороте, передает "ТВ Центр".

"На днях уже была репетиция переворота: в зал заседаний Верховной Рады без разрешения зашли представители силовых структур. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид быстро закрыла заседание, но кто людям с автоматами запретит зайти в следующий раз? Вероятность переворота в ближайшее время мы оцениваем в 60-70 процентов. Ориентировочный срок — конец апреля-май. Вот и действует Порошенко по принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться", - заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Впрочем, беда для Украины в том, что Петр Алексеевич - человек упрямый и продержаться планирует куда дольше. При этом логика его проста. Если общенациональным лидером единой Украины все равно не стать, то почему бы не сбросить балласт? И реализовать проект так называемой Малой Украины. То есть Украины без регионов, с которыми война или с которыми почти невозможно договориться. Украины мононациональной, с минимумом исторических конкурентов. Об этом рассуждали давно. Но теперь"вдруг" заговорили эксперты, приближенные к власти. Таких совпадений не бывает.

И вот уже решение Петра Порошенко "возглавить" блокаду не кажется таким абсурдным. Да, результата - ноль: ни порядка на границе, ни денег от МВФ. Но это только на первый взгляд. Зато гарант территориальной целостности государства, без стеснения, может признать: Донбасс уходит. И виновата в этом отнюдь не власть, а радикалы.

"В результате блокады радикалами Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию. Для тех, кто хочет сделать подарок Путину, это вполне приемлемая стратегия. Наше же решение - временно приостановить транспортное сообщение с ЛНР и ДНР - вынужденное. Так мы хотим вернуть под украинский контроль национализированные оккупантами предприятия, а вместе с ними и надежду на воссоединение территорий", - заявил Порошенко.

От потенциально украинского Донбасса у Порошенко одни проблемы. С одной стороны, коллективный Запад, требующий выполнять "Минск-2" - иначе никакой поддержки. С другой - вооруженные националисты, требующие обратного и грозящие импичментом. Глухой тупик.

Однако нельзя же просто так взять и публично отказаться от претензий на единство страны. Мировая общественность не поймет, а главное - украинская, причем, даже самая лояльная действующей власти тоже. Другое дело - если всё как-то само собой сложится. Якобы без участия Киева. Под такой сценарий неслучайно уже давно и активно готовит почву украинская пресса.

К слову, Донбасс - далеко не единственный кандидат на выбывание. Непослушны и многие другие регионы. В Одессе широкая улица едва вмещает людское море. В руках у многих демонстрантов - российские триколоры. Украинских патриотов в военной форме здесь, мягко говоря, не жалуют.

В Харькове работы волонтерам добавили местные жители. Осквернили "святое". Порезали баннер с фотографиями погибших героев АТО. Не в восторге от киевской "политики партии" и на Закарпатье. Местные венгры, составляющие, к слову, большинство населения во многих населенных пунктах области, подписали обращение к президенту. В нём - настоятельное требование не ограничивать права нацменьшинств на использование родного языка. Более того, соотечественников, проживающих на Украине, поддержала Венгрия на высшем уровне. Вице-премьер-министр страны Жолт Шемьен призвал ни много ни мало создать автономию для венгров. Министерство иностранных дел Украины, понятное дело, возмутилось.

"Мы должны вместе противостоять попыткам использования вопроса обеспечения прав нацменьшинств, в том числе толкования слов Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания. Рассчитываем, что позиция уважения к территориальной целостности, суверенитету и Конституции нашего государства остаётся в основе наших добрососедских отношений с Венгрией", - указали в ведомстве.

О целостности и неделимости Украины представители власти только рассуждают. Дела же говорят об обратном. Языковые законы, односторонняя амнистия участников военных действий, фактическое игнорирование прав переселенцев. Руководство страны буквально толкает людей к "страшному" греху - к сепаратизму. И вот уже сценарий малой Украины не кажется абсолютно фантастичным. Крыма нет уже 3 года. Донбасс вот-вот окончательно уйдет. И возможно, не только та его часть, что под контролем у ополченцев, а по административным, домайданным границам областей. Следующие на очереди - Харьков и Одесса. Днепропетровск и Запорожье. Даже Николаев и Херсон. На Западе страны - "венгерский" Ужгород, "румынские" Черновцы. И это еще - лучший расклад. Под вопросом - "польские" Львов, Тернополь и Ивано-Франковск. Эксперты даже называют сроки, когда всё начнет рассыпаться. Времени на то, чтобы наконец образумиться, у Киева максимум год.

Ольга Оксенич, "В центре событий", "ТВ Центр".