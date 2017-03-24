Один человек погиб в результате пожара в бытовках в Новой Москве
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На 45 километре Калужского шоссе произошло возгорание в бытовках на площади 60 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб. В настоящее время возгорание ликвидировано.
В результате пожара в бытовках на 45 километре Калужского шоссе погиб один человек. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В пятницу вечером поступило сообщение о пожаре по адресу: 45 километр Калужского шоссе, где происходило загорание 3 бытовок и пристройки к зданию. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
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