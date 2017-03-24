Самолет ВВС Франции провел разведку у российских границ

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У российских границ провел первый за последний месяц разведывательный полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией ВВС Франции E-3F AWACS. Это произошло на юге Балтики.

Самолет ВВС Франции предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F AWACS провел разведывательный полет у российских границ на юге Балтики. Как сообщает "Интерфакс", это произошло впервые за последний месяц.

Воздушное судно совершило подлет к Калининградской области со стороны Польши. Машина долгое время вела наблюдение за российской территорией, курсируя вдоль российской границы в воздушном пространстве Польши и Литвы. Находясь над Литвой, самолет приблизился к границе на востоке Калининградской области на расстояние всего около 30 километров.

В предыдущий раз французский самолет проводил разведку вблизи российской территории 24 февраля.