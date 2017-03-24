Все части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боеготовность

Теги: чечня Происшествие росгвардия

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Дерзкая ночная вылазка боевиков в районе станицы Наурской стала самым громким подобным инцидентом в регионе за последнее время.

Нападение на военный городок Росгвардии произошло в половине третьего ночи. Боевики решили провести атаку, воспользовавшись сильным туманом. Однако бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом. Завязалась перестрелка. Как заявляют в Министерстве внутренних дел, проникновения террористов на территорию части удалось не допустить благодаря решительным действиям личного состава. В ходе боестолкновения все шестеро нападавших были уничтожены, передает "ТВ Центр".

"У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников. Активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена. В настоящий момент на месте работают взрывотехники ФСБ России, осуществляется необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета России Андрей Чацкий.

Сообщается, что личности всех нападавших опознаны. Среди них уроженцы Волгоградской и Ростовской областей. Трое оказались местными жителями, они приходились друг другу близкими родственниками. Сейчас следствие опрашивает их родных. Среди военнослужащих также шестеро погибших. Глава Росгвардии Виктор Золотов, заявил, что бойцы ценой своей жизни предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения. В руководстве республики также полагают, что целью боевиков был захват оружия для проведения последующих резонансных терактов.

Ответственность за нападение на воинскую часть взяла на себя запрещенная в России и многих других странах группировка "Исламское государство".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Чечне полностью контролируется ее президентом Рамзаном Кадыровым. По словам самого руководителя республики, силовые ведомства и впредь готовы уничтожить любого врага. Он также добавил, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. Еще трое бойцов с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах Грозного. На месте событий продолжаются следственные действия. Росгвардия привела все свои воинские части на Северном Кавказе в состояние повышенной боевой готовности.

Александр Огородников, Андрей Грис, "ТВ Центр".