Путин вручил премии молодым деятелям культуры

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В пятницу в Кремле Владимир Путин вручил премии молодым деятелям литературы и искусства, а также наградил авторов произведений для детей. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня работника культуры. Премии, в частности, получили художник Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

В Екатерининском зале Кремля - сплошь знакомые лица. Виднейшие режиссеры, артисты, художники, писатели. Рядом с теми, на чьем творчестве выросло не одно поколение, молодые таланты. Владимир Путин напоминает всем об их непростой и крайне важной миссии, передает "ТВ Центр".

"Культура – это ориентир, основа и пространство всей нашей жизни. Именно в культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа. И служить ей – особая, благородная и ответственная миссия. Её важнейшие задачи – это сбережение и приумножение уникального культурного наследия России, формирование и укрепление ценностей, объединяющих наше общество, воспитание высокой нравственности, вкуса, эрудиции, образцов поведения. Всё это подвластно только культуре", - отметил Путин.

Премии президента молодым деятелям искусства в этом году удостоены три человека. Звезда фильма "Стиляги" - актер Антон Шагин. Директор Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Художник и искусствовед Вера Лагутенкова – мастер пейзажа-настроения.

"В других профессиях есть возможность по инструкции построить дом, по инструкции собрать автомобиль, собрать мебель, приготовить блюда по рецепту. В искусстве готовых рецептов нет. Делаешь вроде бы все по учебнику, советуешься со старшими коллегами, а картина не поет", - рассказала Вера Лагутенкова.

"Хотел бы несколько пополемизировать с некоторыми нашими лауреатами. Конечно, везде все можно сделать по инструкции, даже и в искусстве все можно сделать по инструкции. Но мне кажется, что в любой сфере деятельности всегда есть место для творчества. Но, без всяких сомнений, искусство - это такая область, где сосредоточено творчество, оно здесь выражено в концентрированном виде", - подчеркнул Путин.

Признанные мастера или, как их назвал президент, представители "высшей лиги" также получили награды. Кинорежиссер Владимир Грамматиков. Его фильмы "Усатый нянь", "Шла собака по роялю" знает, пожалуй, каждый россиянин. Детская писательница Анастасия Орлова, как никто умеющая разговаривать с самыми маленькими на равных, она и премии радовалась с искренностью ребенка.

Классика советской анимации Леонида Шварцмана зал приветствует стоя. Чебурашка и Крокодил Гена, Аленький цветочек, Снежная Королева - персонажи его мультфильмов любимы миллионами. Но с трибуны Шварцман говорит не об этом. О наболевшем.

"Вы меня извините, что я вношу такой диссонанс в этот торжественный зал, но я хочу сказать, что руководители нашей студии лишили авторских прав создателей мультфильмов. Кроме того, у нас последние годы за публикацию наших фильмов на телевидении небольшой какой-то процент получали создатели мультфильмов. Сейчас и это тоже куда-то ушло", - рассказал Шварцман.

"Хочу согласиться с нашим самым заслуженным лауреатом по поводу необходимости совершенствования системы защиты интеллектуальных прав. И что совершенно точно нужно сделать - это обеспечить прозрачность всего этого процесса. Мы сейчас как раз над этим думаем, готовятся соответствующие поправки в законодательство, и думаю, что мы это продолжим и доведем вместе с творческой интеллигенцией это до такого состояния, которое не будет вызывать критики и озабоченности, а наоборот будет работать на тех людей, которые искусством занимаются", - заявил Путин.

Разговор об искусстве после церемонии продолжили в неформальной обстановке. Под традиционное шампанское. Отмечали не только денежную премию в размере 2,5 миллионов рублей каждому. Все лауреаты признавались: для них куда важнее денег признание.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".