Собянин передал Садовничему проекты благоустройства территории МГУ

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Территория, прилегающая к Московскому государственному университету имени Ломоносова, будет благоустроена. Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин на встрече с ректором главного вуза страны и студенческим активом. Мэр поздравил Виктора Садовничего со знаменательной датой. Он ровно четверть века возглавляет МГУ.

Встреча мэра с ректором и студенческим сообществом МГУ начинается с посещения музейной части главного здания. Из окна - панорама на все территорию университета. В это время в зале рабочие группы четыре студенческие организации изучают концепцию благоустройства. Её обсуждение Виктор Садовничий начинает со слов благодарности, передает "ТВ Центр".

"Основные объекты, которые мы строили, вы закладывали первый камень в основание, они уже сооружены. Это и общежитие, и гимназия, и корпус Ломоносовский. Ну и огромный подарок вы нам сделали, передали медицинский центр. Он сейчас такой, работающий. Мы гордимся им. И спасибо за переход возле метро "Университет". Он сильно нам помог, потому в день у нас проходят тридцать тысяч", - рассказал Садовничий.

От того, что уже сделано – к тому, что сделать только предстоит. Город, начинает Сергей Собянин, динамично развивается. Строятся дороги, станции метро, пешеходные и спортивные пространства. Новую жизнь получают столичные парки. И всегда в приоритете удобство жителей. Главный корпус МГУ - одну из семи сталинских высоток - мэр заслуженно называет жемчужиной города. А поэтому реставрацию самого здания и всей территории вокруг проводить надо крайне бережно.

"В целом, вся концепция развития улицы Косыгина и прилегающей территории к МГУ - она направлена на сохранение того архитектурного памятника, памятника садового искусства, которые здесь находятся. Тем не менее, какие-то новшества предлагаются. Лучший университет страны должен иметь лучшую в стране благоустроенную территорию. Надеемся, что этот проект поможет создать качественную, хорошую среду вокруг университета, и вам интересно будет не только находиться в этом здании, но и гулять вокруг университета, наслаждаться природой", - отметил Собянин.

Какие именно появятся сооружения и в каком объеме, студенческий совет будет решать вместе со столичными властями. Но работы поблизости, на Воробьевых горах, уже идут. Строится канатная дорога в Лужники. Реконструируется сам стадион. Возводятся центры художественной гимнастики, водных видов спорта, тенниса. А прямо на входе в комплекс зимой зальют каток - один из самых больших в городе.

Михаил Шекоян, Александр Савин, Станислав Ильин, "ТВ Центр".