Росприроднадзор установил источник неприятного запаха в Омске

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В Омске устанавливают виновника загрязнения воздуха химическим веществом - отдушкой газа. Его концентрация в атмосфере превышена в 400 раз. Жители города уже несколько недель жалуются на неприятный запах. Роспотребнадзор называет виновником одно из предприятий. Но там с выводами ведомства не согласны.

Жители Омска вот уже три недели нос воротят. Пахнет так, что глаза слезятся. Окна не открыть, на улицу лишний раз не выйти. Телефоны экстренных служб разрываются от жалоб, передает "ТВ Центр".

"Я открыла окно, собиралась позавтракать с потоком свежего воздуха, но, к сожалению, вместо свежего воздуха кухню наполнил запах смеси газа, синтетики. В общем, страшный химический запах", - рассказала жительница Омска Елена Олунина.

Так пахнет этилмеркаптан - вещество-отдушка, которое добавляют в газ, чтобы выявить его утечку как раз по неприятному запаху. Малейшей частицы достаточно, чтобы заполонить все вокруг смрадом, а в омском воздухе ПДК превышена, в 400 раз. Для здоровья, уверяют врачи, это неопасно. Однако химики добавляют: последствия еще будут через какое-то время. В соцсетях горько шутят: впору всем омичам противогазы раздавать. А вот чиновникам не до шуток. Губернатор области дал три дня, чтобы разобраться в ситуации.

"Нужно понимать: мы должны сегодня показать и рассказать омичам источник загрязнения воздуха в областном центре и установить лиц, которые к нему причастны", - заявил Виктор Назаров.

И ведь нашли нарушителя - запах, мол, ветер принес с территории прудов нефтеперерабатывающего завода, где сейчас идет реконструкция. Рабочие достают со дна ил и сушат вместе с соломой, чтобы потом этой смесью укрепить дамбу. На предприятии пресс-тур для журналистов организовали. Никто из коллег даже носом не повел.

"Наш буферный пруд, вы видите, ничем не пахнет, а рабочая зона – там все подо льдом, из-подо льда запах просто не распространяется. У нас уже мелькнула мысль объявить некое вознаграждение кому-нибудь, кто скажет, кто мог сбросить этот газ. Мы открыты, все показываем, все рассказываем, а нам все равно не верят", - сообщил заместитель генерального директора по производству АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Александр Глазов.

А вот к соседям – омскому "Водоканалу" следовало бы присмотреться, добавляют уже без телекамер. Ответственность, кстати, официально возложили на подрядчика. Нижегородский институт прикладных технологий якобы проводил работы неправильно.

Теперь местные чиновники будут объясняться в суде, где институт намерен защищать свое честное имя. То, что дело дурно пахнет, уверены и местные жители. Нарушителя вроде как нашли, наказали, но запах остался.

Вокруг города множество закрытых предприятий. Экологический мониторинг там осуществляют собственные лаборатории. Ну а пока чиновники, экологи, администрация завода и нижегородский институт промышленных технологий ищут, кто же на самом деле подпортил воздух, омичам остается уповать лишь на местных шаманов. Те специальный обряд провели, чтобы дышать горожанам стало легче.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".