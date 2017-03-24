Момент убийства Вороненкова сняли камеры видеонаблюдения

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В Киеве упорно продолжают искать "руку Москвы" в связи с произошедшим накануне убийством в украинской столице беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Даже несмотря на то, что в пятницу стали известны подробности биографии убийцы - гражданина Украины, служившего в Национальной гвардии и участвовавшего в боевых действиях в Донбассе. В Киеве договорились до того, что назвали его "агентом российских спецслужб".

На кадрах, снятых уличной камерой видеонаблюдения, все прекрасно видно. Денис Вороненков вместе с охранником идут по улице. Сзади к ним приближается молодой человек в красных кроссовках и с капюшоном на голове. Подойдя ближе, он, видимо, окликает Вороненкова. Тот оборачивается, после чего киллер стреляет в бывшего депутата Госдумы. Охранник пытается выхватить пистолет у убийцы и тоже получает пулю. Уже лежа, он старается достать свое оружие, которое почему-то находилось у него в сумке. За эти секунды убийца делает несколько контрольных выстрелов в Дениса Вороненкова. И лишь после этого охранник открывает ответный огонь, передает "ТВ Центр".

Через несколько часов после убийства, когда официально даже не объявлено имя того, кто стрелял в Дениса Вороненкова, украинские СМИ выплевывают ожидаемую сенсацию. Другие версии как будто бы и не рассматриваются. Да и зачем, когда официальное лицо, советник министра МВД Антон Геращенко в прямом эфире заявляет, что дело фактически раскрыто.

"Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры. Проходившим там службу, а затем получившим приказ на ликвидацию врага России Дениса Вороненкова", - заявил Геращенко.

К утру дозировано появляются уже детали. Убийцу зовут Павел Паршов. Гражданин Украины. С 2011 года в розыске по нескольким уголовным делам. Это, правда, не помешало ему в 2014 году уже при новой власти вступить в ряды Нацгвардии. То есть стать кадровым сотрудником МВД Украины. За это время Паршов успел повоевать в Донбассе, о чем свидетельствует удостоверение участника АТО, найденное при нем. Еще кое-какие детали биографии убийцы в Facebook раскрывает все тот же Геращенко.

"За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины. Но в феврале 2015 года он пересёк границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Белоруссией. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД", - рассказал он.

Это в школе сталинского НКВД Паршову, видимо, посоветовали надеть красные кроссовки, которые так бросаются в глаза. Взять с собой барсетку с документами, удостоверяющими личность. Странно, что при убийце Дениса Вороненкова сразу не оказалось удостоверения кадрового сотрудника ФСБ или ГРУ. Но их, судя по всему, непременно найдут.

"Киллер, которого нам представили, имел при себе документы, вышел "на дело" в красных кроссовках, в куртке с капюшоном и бежал к Вороненкову, стреляя из пистолета ТТ. Пистолет ТТ, к сведению, является ненадежным оружием, и киллер-профессионал никогда не будет с этим оружием связываться. Все это меня наталкивает на мысль, что такие криминальные разборки мы уже проходили в девяностых годах. Все шито белыми нитками. Сделали какое-то показное, клоунское мероприятие", - рассказал ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

Но этого хватило украинскому президенту. Не дожидаясь окончания расследования, появления каких-либо внятных улик или доказательств, Порошенко спешит извлечь политические дивиденды, обвинив во всем Москву. Мол, Вороненков много знал. На следующий день он должен был давать показания по делу Януковича. И именно поэтому его убрали.

"Служба безопасности Украины должна подставить свое плечо и помочь раскрыть вчерашнее убийство, когда возле "Премьер Паласа" был убит бывший депутат Госдумы России, главный свидетель по делу Януковича. Это дело чести для всех правоохранительных органов Украины", - сказал Порошенко.

Честь эта, правда, похоже, отсутствует, судя по тому, как на Украине расследуются громкие убийства последних лет. Взять того же писателя Олеся Бузину, застреленного у подъезда собственного дома. Или журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в центре Киева. Исполнители этих преступлений до сих пор не найдены. Не говоря уже о заказчиках. С убийством Вороненкова, похоже, будет то же самое.

"На Украине сейчас проведение объективного расследования вряд ли возможно, потому что Украина все больше скатывается к террористическому государству, где закон уже не действует", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сакральная политическая жертва или жертва криминальных разборок. Среди прочих версий звучит даже месть со стороны бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета Владимира Тюрина. На Украине же раскручивают именно российский след, действуя стандартно, что наводит на определенные мысли.

"Стиль здесь один и тот же – вечные "сакральные жертвы". Для того, чтобы постоянно подливать масла в огонь, сначала разгоняют студентов на площади, потом на Майдане делают "небесную сотню", потом отдают приказы на то, чтобы был сбит Boeing над Донбассом, эти же люди стреляют в Немцова в Москве – это одни и те же люди, они же убивают Вороненкова", - считает политолог Олег Матвейчев.

В Кремле, правда, все равно рассчитывают на объективное расследование. Хотя и верится в это с трудом. Учитывая, что СБУ уже умудрилась связать убийство Дениса Вороненкова с горящим складом боеприпасов под Харьковом.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".