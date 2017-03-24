МЧС предупредил москвичей о гололедице и сильном ветре

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Мокрый снег и сильная гололедица ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 марта. Об этом заявили в МЧС России по столице.

В пресс-службе главного управления МЧС России по столице заявили, что в Москве в ночь на 25 марта ожидается мокрый снег, сильная гололедица и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ночью с 24 на 25 марта и утром 25 марта ожидается гололедица, местами сильная, мокрый снег, порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду", - отметили в МЧС.

Во время непогоды, как предупредили в МЧС, возможны повреждения линий электропередачи, налипание мокрого снега на провода и частичный повал деревьев. Кроме того, возможно ухудшение видимости на дорогах, затруднение движения транспорта, местами заносы на автомагистралях.