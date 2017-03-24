Сборная России по футболу уступила Кот-д'Ивуару

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Российская сборная уступила команде Кот-д'Ивуара в контрольном матче. Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 0:2. Следующий контрольный матч наша сборная проведет 28 марта с командой Бельгии на стадионе "Фишт" в Сочи.

Сборная России по футболу уступила команде Кот-д'Ивуара в контрольном матче со счетом 0:2. Игра проходила в Краснодаре. Об этом сообщает TVC.ru.

В составе африканцев на 30 минуте матча отличился Жонатан Коджиа, а на 70 минуте второй мяч в ворота нашей команды отправил Уилфрид Заха.

28 марта сборная России проведет контрольный матч с национальной командой Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени и состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.