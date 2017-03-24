Россия и США заявили об отсутствии серьезных инцидентов в небе над Сирией

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Минобороны России и Пентагон подтвердили отсутствие существенных инцидентов из-за действий авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии. Также военные ведомства двух стран подчеркнули, что каналы связи между военными работают.

Минобороны России и Пентагон подтвердили отсутствие существенных инцидентов между самолетами российских ВКС и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявили российские военные по итогам видеоконференции Минобороны и Пентагона.

Кроме того, отмечается, что каналы связи между военными России и США по полетам авиации в Сирии работают.

Также стороны обсудили в ходе видеоконференции выполнение меморандума между Москвой и Вашингтоном о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в ходе операций в воздушном пространстве САР. "Рассмотрены предложения сторон по развитию положений меморандума, способных повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии", - отметили в российском военном ведомстве.

"По итогам видеоконференции представителями России и США отмечена эффективность и надежность существующих каналов связи, а также подтверждена готовность к продолжению контактов", - подчеркнули российские военные.

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