В Казани загорелся пороховой завод. Видео

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На казанском пороховом заводе произошел сильный пожар. По предварительным данным, один человек погиб. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. В интернете появилась видеозапись данного происшествия.

Пожар произошел в пятницу вечером на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. В интернете появилась видеозапись данного происшествия.

"В 20:27 поступило сообщение о пожаре. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона и Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России №35 выехали на территорию порохового завода", - говорится в сообщении.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах отмечает, что в результате происшествия погиб один человек. Площадь пожара в настоящее время оставляет 200 квадратных метров.