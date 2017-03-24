Пожар на пороховом заводе в Казани ликвидирован

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На казанском пороховом заводе пожарные ликвидировали возгорание. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций. Общая площадь пожара составляла 400 квадратных метров. По предварительным данным, во время тушения возгорания погиб пожарный.

Пожарные ликвидировали возгорание на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

"В 21:49 открытое горение в цехе готовой продукции на территории Казанского государственного порохового завода ликвидировано", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.

Общая площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный уровень сложности. Кроме того, "Интерфакс" отмечает, что во время тушения пожара на казанском пороховом заводе погиб пожарный.

Ранее была опубликована видеозапись данного происшествия. На казанском пороховом заводе произошел сильный пожар, в ходе которого, по предварительным данным, погиб один человек.

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