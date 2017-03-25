Россия внесла в СБ ООН проект против использования химоружия

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Россия совместно с Китаем внесла в Совбез ООН проект резолюции против использования химоружия террористами. Ранее он уже был распространен в прошлом году, однако не был поддержан западными странами. Заместитель поспреда России при ООН отметил, что на этот раз проект был актуализирован соответствующим образом.

Россия и Китай внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции о предотвращении попадания химического оружия в руки террористов в Сирии и Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на заместителя постпреда России при всемирной организации Владимира Сафронкова.

"Мы вместе с Китаем повторно распространили тот же проект резолюции, что и год назад, соответствующим образом его актуализировав", - отметил Сафронков. Он отметил, что другие страны "в целом сбалансировано" отреагировали на эту инициативу.

Данный проект резолюции был распространен на закрытой встрече Совбеза ООН в пятницу. Ранее в прошлом году документ не был поддержан западными партнерами.

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