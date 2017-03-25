Меркель признала ошибки ЕС и призвала их исправлять

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Канцлер Германии заявила, что ранее ЕС совершал ошибки, однако теперь пришло время их исправлять. По словам Ангелы Меркель, в скором времени Евросоюз сумеет найти единый ответ на проблему миграции. Она отметила, что для этого каждый должен сделать свой вклад, исходя из возможностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ранее Евросоюз совершал ошибки, однако теперь наступило время закончить все незавершенные дела. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу итальянского телевидения.

"Открывая внешние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", - приводит слова Меркель ТАСС.

По ее словам, ЕС сумеет найти единый ответ на миграционную проблему в скором времени. Меркель подчеркнула, что для этого каждый должен сделать вклад, исходя из своих возможностей.

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