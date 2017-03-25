СКР возбудил дело по факту пожара на пороховом заводе в Казани

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на казанском пороховом заводе. В ходе ликвидации возгорания погиб спасатель. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности на объекте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного пожара на пороховом заводе в Казани. В ходе ликвидации возгорания погиб спасатель, передает "ТВ Центр".

Им оказался начальник караула пожарной части Эдуард Илларионов. Его бригада первой прибыла на место ЧП. Как сообщили в региональном МЧС, в одном из производственных цехов произошел взрыв. Огнем охватило территорию в 400 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы около ста человек и 34 единицы техники.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности на объекте. За последние полтора года - это уже четвертый подобный случай на Казанском заводе.