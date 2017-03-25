Три человека ранены в результате стрельбы на парковке в Лилле

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Злоумышленник открыл стрельбу на парковке в Лилле. Инцидент произошел в ночь на субботу. Ранения получили три человека, в том числе 14-летний подросток. Нападавшему удалось скрыться.

На севере Франции ищут преступника, открывшего стрельбу в городе Лилле. Инцидент произошел незадолго до полуночи на парковке возле станции метро, передает "ТВ Центр".

Ранения получили три человека, включая 14-летнего подростка. Сейчас они находятся в больнице. Один из пострадавших получил серьезное ранение в шею. На месте преступления обнаружено около десятка стреляных гильз. Самому нападавшему удалось скрыться. О его мотивах и возможных сообщниках пока не известно.