Трамп объяснил отзыв законопроекта об отмене Obamacare

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По словам Дональда Трампа, он не откажется от своих планов и вернется к законопроекту об отмене реформы здравоохранения Барака Обамы позднее. В ближайшее время президент США намерен сконцентрироваться на налогах.

Дональд Трамп не смог выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний. Президент отозвал законопроект об отмене реформы здравоохранения, введенной Бараком Обамой, передает "ТВ Центр".

Документ был снят с повестки за несколько минут до начала голосования в Конгрессе. Уже во время обсуждения стало ясно, что у республиканцев не хватит голосов для принятия закона. Сам Трамп уже заверил, что не откажется от своих планов и вернется к этому позднее. В ближайшее время Белый дом сконцентрируется на проведении налоговой реформы.

На этой неделе рейтинг Трампа опустился до своего минимума: по опросам, деятельность нового президента одобряют лишь 37 процентов респондентов при 58-ми процентах недовольных. Власти штата Нью-Йорк уже объявили о запуске программы помощи беженцам, которые пострадали или могут пострадать от жесткой миграционной политики американского лидера.