Россия передала жителям Сирии более 3 тонн гумпомощи за сутки

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели сразу шесть гуманитарных акций в Сирии. Всего они передали жителям более трех тонны продуктов и предметов первой необходимости. Кроме того, наши военные устроили мастер-класс для коллег из Сирии.

Сразу шесть гуманитарных акций за сутки провели в Сирии сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Они передали жителям более трех тонн продуктов и предметов первой необходимости. Помогают наши специалисты и в военной подготовке. Обучают добровольцев азам своего дела, передает "ТВ Центр".

Отряд добровольческий, но устав военный. Батальон сформирован из вчерашних пастухов, продавцов и рабочих, решивших в трудную минуту встать на защиту родины. Начальную подготовку сирийцам преподают российские военные полицейские. То, что наш военный выполняет за несколько секунд с закрытыми глазами, для сирийского коллеги - целая наука.

Российские военные полицейские в пригороде Дамаска сопровождают гумколонны, патрулируют населенные пункты, вместе с сирийцами несут дежурство на блокпостах и активно помогают местным жителям. И словом, и делом. Во время гуманитарных акций наши ребята заметили, что легче всего найти общий язык среди местных с детьми. Так возникла идея провести на базе батальона день открытых дверей. Долго гостей звать не пришлось.

Детям показали большие военные машины, разрешили посидеть в кабинах. Каждый посчитал своим долгом заглянуть в прицел пулемета. А затем начался вкусный обед, приготовленный на полевой кухне. За кашей из котла выстроилась очередь. Многие просили добавки.

Хлеб - особая гордость батальона. Свой, не привозной. Приготовленный на этой полевой пекарне. А еще по праздникам булочки, пироги. Но в будни идет работа. Отряд российских военных полицейских продолжает нести службу близ сирийской столицы.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр".