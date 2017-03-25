В Риме пройдет юбилейный саммит ЕС

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В столице Италии начались торжества, посвященные 60-летию Римского договора. Центральным событием станет юбилейный саммит ЕС, на который съехались лидеры 27 государств. Впервые на нем не будет делегации Великобритании.

Торжества по случаю 60-летия Римского договора, положившего начало Европейскому союзу, стартуют в итальянской столице. Официальная часть пройдет на Капитолийском холме, передает "ТВ Центр".

А центральным событием станет юбилейный саммит ЕС, на который съехались лидеры 27 государств. Несмотря на торжественность происходящего, нынешняя встреча пройдет в непростой обстановке. Впервые на ней не будет делегации Великобритании, на следующую среду намечены переговоры о выходе страны из ЕС.

Кроме того, в центре Рима пройдут шесть массовых акций, как сторонников, так и противников единой Европы. Во избежание столкновений и террористических актов в городе введены повышенные меры безопасности. В префектуре уже заявили: никакой толерантности со стороны спецслужб нарушителям ждать не стоит.