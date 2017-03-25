В Киеве проходит церемония прощания с Вороненковым

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В субботу в столице Украины проходит прощание с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. На панихиду во Владимирский собор пришли около ста человек. Среди них и жена Вороненкова, оперная певица Мария Максакова. Ранее она заявила, что не планирует выдвигать никаких версий убийства своего мужа.

В Киеве в субботу прощаются с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. На панихиду во Владимирский собор пришли около ста человек, передает "ТВ Центр".

Среди них и жена Вороненкова, тоже бывший депутат Госдумы Мария Максакова. В своем первом интервью после убийства мужа, она заявила, что не планирует выдвигать никаких версий. Максакова находится под усиленной охраной. Между тем, спецслужбы ищут сообщника киллера. По их данным, стрелок действовал не один.

Нападение на Вороненкова произошло 23 марта в центре Киева. Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина несколько раз выстрелил в экс-депутата. Охранник Вороненкова успел смертельно ранить нападавшего.